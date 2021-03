Samsung com planos para instalar nos EUA fábrica de chips de 17 mil milhões de dólares

A tecnológica sul-coreana, Samsung, está a avaliar quatro locais – dois no Arizona, Nova Iorque e em Austin no estado do Texas, para contruir uma nova fábrica de chips que irá custar 17 mil milhões de dólares (14 mil milhões de euros), de acordo com documentos protocolados junto às autoridades estaduais do Texas consultados pela “Reuters”.

Os documentos datados de 26 de fevereiro também estimam reduções de impostos sobre a fábrica em cerca 1,4 mil milhões de dólares (1,1 mil milhões de euros) durante 20 anos no Texas, na cidade de Austin.

A Samsung está em negociações sobre a possibilidade de construir a fábrica nos estados de Arizona e Nova Iorque onde, cada um, oferece uma redução do imposto sobre a propriedade e “concessões significativas e/ou créditos fiscais reembolsáveis” para financiar melhorias na infraestrutura, afirmam os documentos.

A nova fábrica que a Samsung planeia construir, produzirá “dispositivos lógicos avançados” para o negócio de fabricação de chips da Samsung e poderia criar 1.800 postos de trabalho, de acordo com documentos anteriores apresentados a funcionários do estado do Texas.

A Samsung já tem uma fábrica de chips em Austin, que devido a paralisações causadas por uma tempestade no mês passado, deve levar algumas semanas até retomar a produção.

Os clientes da Samsung nos EUA para o negócio de fabricação de chips por contrato incluem a Tesla, a Qualcomm e a Nvidia.