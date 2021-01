Santander Asset Management lança fundo Future Wealth que investe no “planeta do futuro”

A Santander Wealth Management & Insurance, que integra o negócio de banca privada, gestão de ativos e seguros, lançou um fundo de investimento domiciliado no Luxemburgo, que será comercializado nas diferentes geografias onde o Grupo está presente. Terá início em Espanha, Reino Unido, Alemanha, Portugal, Chile, EUA e Suíça.

O Fundo Santander Future Wealth, gerido pela equipa de Estratégias Quantitativas da gestora, identifica três grandes tendências (sociedade do futuro, tecnologias do futuro e planeta do futuro) divididas em 18 sub-temas, entre os quais tecnologia médica, robótica, transição energética e futuro dos transportes. Cada uma destas grandes tendências representará cerca de 33% do fundo e, para garantir que todas estejam incluídas, cada sub-tema terá um peso entre 2% e 9%.

O Santander Future Wealth, que pode investir em fundos, ações ou ETF’s, e “oferece soluções focadas nas novas empresas inovadoras que estão a liderar a aplicação das novas tecnologias e tendências”. Estes investimentos temáticos são revistos mensalmente num comité formado pela gestora e pela banca privada do Banco Santander.

O Future Wealth é um novo modelo de assessoria lançado pelo banco e que “vem complementar as estratégias de investimento tradicionais, dando um maior protagonismo à inovação nas carteiras de investimento dos clientes”.

Victor Matarranz, responsável da Santander Wealth Management & Insurance, referiu no comunicado que “num ambiente de mudança e disrupção exponenciais, é fundamental investir nos líderes de hoje, mas também é preciso saber identificar os líderes do futuro”.

“O Santander Future Wealth tem como foco descobrir os novos líderes emergentes que mais estão a beneficiar com este ecossistema tão dinâmico, ajudando os nossos clientes a posicionar-se nas melhores oportunidades” acrescentou.

Em comunicado o banco diz que “o Santander pretende contribuir para o desenvolvimento da sociedade e, nesse sentido, tem vindo a criar produtos e serviços inovadores, que tenham uma vertente social e ambiental. Em Portugal lançou o Fundo Santander Sustentável, um instrumento com uma lógica de investimento socialmente responsável, ao selecionar as empresas com as melhores práticas nesta área”.

Este Fundo tem 140 milhões de euros de ativos sob gestão e, em 2020, teve cerca de 26,8 milhões de subscrições líquidas, revela a instituição financeira.