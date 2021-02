A empresa Moura Atlântico – Sociedade de Construções, que adquiriu a construtora Britalar, de Braga, a António Salvador, presidente do Sporting de Braga, apresentou no Tribunal de Famalicão, mais um novo PER – Processo Especial de Recuperação no qual se propõe pagar 28,2 milhões de euros aos mais de 400 credores; ie, propõe restruturar os créditos face ao PER anterior que tinha sido efetivado em março de 2020.

Segundo a nova proposta de PER a que o Jornal Económico teve acesso, a Moura Atlantic invoca a “atual situação de pandemia que provocou um contexto de incerteza elevada no sector da construção em Portugal” para o investidor (a Energyclean, uma empresa brasileira fundada em 1991 e gerida por Fábio Augusto Moura) tomar a iniciativa de “fazer um pequeno ajuste ao plano de restruturação que havia sido definido anteriormente e sobre o qual o investidor se tinha comprometido a executar”.

