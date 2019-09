Uma análise comparativa dos sete maiores bancos – CGD, BCP, Santander Totta, BPI, Novo Banco, Banco Montepio e Crédito Agrícola – feita pelo Jornal Económico revela que os bancos lucraram no conjunto 541,2 milhões de euros no primeiro semestre, menos do que em igual período do ano passado, devido às quedas substanciais do Novo Banco (-88,5%), do Banco Montepio (-77,2%), e do BPI (-63,3%). O banco detido pelo CaixaBank explicou na altura que a descida se deveu sobretudo aos ganhos extraordinários do semestre do ano passado, o que dificulta a comparação direta.

O ranking dos bancos com maiores subidas de lucros é liderado pela CGD (+45,9%); seguido do Crédito Agrícola que subiu o resultado líquido em 15,6%. Depois surge o BCP com uma variação de 12,7% face ao período homólogo e o Santander Totta com uma subida de 4,6%.

A Caixa teve o maior resultado líquido do primeiro semestre ao registar 283 milhões. Depois o banco liderado por Pedro Castro e Almeida teve o segundo maior lucro do semestre, ao reportar 275,9 milhões, seguindo-se o BCP com lucros de 169,8 milhões. O BPI surge em quarto lugar com 134,5 milhões. O Crédito Agrícola registou um lucro em junho de 74,4 milhões e o Banco Montepio 3,6 milhões. O Novo Banco foi o único com perdas (-400,1 milhões).

