Santander junta-se a 13 bancos e cria o Trade Clube Alliance, plataforma de comércio internacional

O Santander, juntamente com mais 13 Bancos de várias regiões do mundo, lança hoje o Trade Club Alliance, uma plataforma de comércio internacional que vai simplificar e melhorar o acesso das empresas aos mercados externos.

O Trade Club Alliance tem 14 membros, cujas geografias representam 65% do comércio a nível mundial. Em 2022, prevê-se que a plataforma digital aumente até mais de um milhão de empresas, anuncia o banco espanhol em comunicado.

A plataforma, apresentada em Londres, inclui uma base de dados de 600.000 empresas, que podem assim conectar-se e fazer parcerias, mais de 25.000 estudos de mercado e informações sobre mais de 180 países.

Desta rede global fazem ainda parte as seguintes instituições: Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), Attijariwafa Bank, Banco BPM, CIMB, Crédit Agricole, Eurobank, Industrial Bank of Korea, KBC Group, MUFG Bank, Nordea, Royal Bank of Canada (RBC), Siam Commercial Bank e Standard Bank.

Como é que funciona?

Cada Banco tem um Club e uma página própria, sendo a partir daí que os seus membros acedem. Na plataforma, cada empresa tem um cartão-de-visita, a descrição do setor de atividade onde opera e o perfil de negócios que procura, o que facilita a pesquisa e conexão entre as várias empresas. Podem ainda consultar informações sobre mercados potenciais, fluxos e tendências. O controlo de expedições e informações sobre impostos alfandegários são outros conteúdos disponibilizados.

“A presença de Bancos de várias regiões do mundo vem colmatar a dificuldade que algumas empresas têm em aceder a determinados mercados, e de encontrar aí parceiros de confiança”, diz o banco em comunicado.

O Santander Club Alliance está disponível para todas as empresas que queiram aderir, através do portal www.santandertrade.com.