Santander Totta inaugura o Work Café em Lisboa

O Santander Portugal inaugurou hoje, 3ª feira, dia 12 de março, o seu primeiro Work Café em Portugal, na zona das Amoreiras em Lisboa. O balcão, que resulta de uma parceria com a Delta cafés, abriu em dezembro mas só hoje houve a inauguração formal.

Este balcão é simultaneamente uma cafeteria e como tal é visitado por não clientes. O CEO do banco, Pedro Castro e Almeida, considera que estas visitas à cafeteria são uma porta aberta à abertura de contas por novos clientes.

“O Work Café representa uma nova forma de relação bancária, ao criar uma nova experiência no público em geral, com espaços acessíveis a todos. Para além dos habituais serviços de uma agência bancária, é simultaneamente uma cafetaria e um zona de co-working, podendo ser frequentado por clientes ou não clientes do Banco”, diz a instituição.

A escolha da Delta não obedeceu a nenhum concurso. O Chairman do banco, Vieira Monteiro, disse que escolheram uma empresa portuguesa de sucesso e que já é cliente do banco há muito tempo.

Pedro Castro e Almeida falou da relação do banco com a inovação e com a experiência. Esta é uma forma de voltar a aproximar os clientes dos balcões, numa altura em que a revolução digital afastou os clientes dos balcões físicos.

O balcão tem uma zona de acolhimento para direcionar os clientes que queiram fazer as suas operações bancárias, quer através do Santander Express (self banking e ATM) ou de atendimento personalizado por um gestor.

Foi ainda contemplada a adaptação para pessoas com necessidades especiais e mobilidade reduzida.

Os banqueiros anunciaram também que vão abrir um Work Café em Espinho e Coimbra.

”Temos parceiros em tudo o que é inovação”, disse o CEO do banco que lembrou outra modalidade de balcões: os Smart Red digitais.

“O novo espaço representa uma inovação em termos de relação bancária, ao criar uma nova experiência no público em geral, com espaços acessíveis a todos. Em modo open space, o Work Café privilegia locais amplos e abertos, para permitir a sua utilização em pleno por parte da comunidade”, diz a instituição.

Está ainda previsto abrir este modelo de Work Café mas em balcões mais pequenos, disseram os gestores.

Castro e Almeida lembrou que este tipo de balcões tem ainda a vantagem de trazer maior satisfação aos colaboradores que lá trabalham e de isso ter um efeito na produtividade.

A cerimónia contou com a presença do Presidente do Conselho de Administração do Banco Santander em Portugal, António Vieira Monteiro, do Presidente Executivo, Pedro Castro e Almeida, e do CEO da Delta Cafés, Rui Miguel Nabeiro. Esteve ainda presente Miguel Belo de Carvalho, administrador do banco.