São Martinho é espelho do desenvolvimento do Funchal, afirma Cafôfo

Para o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, a freguesia de São Martinho tem sido o espelho do desenvolvimento da cidade, assumindo-se também como uma centralidade do município, através de infraestruturas nas áreas da hotelaria, desporto e saúde.

Na celebração do aniversário de São Martinho, o presidente da autarquia salientou ainda o trabalho que tem sido realizado na Junta de Freguesia assente num “novo paradigma de política de proximidade” em que se “resolve problemas” à porta das pessoas, e de acordo com uma visão assente na cultura, educação e o desenvolvimento social.

O autarca salientou ainda os investimentos que o município tem feito em São Martinho, utilizando como exemplo a requalificação do Cais do Carvão. Cafôfo criticou ainda o executivo regional por ainda não ter assinado nenhum contrato-programa com a Câmara do Funchal para executar investimentos para benefício da população.

“É preciso dizer ao presidente do Governo Regional que os funchalenses também são madeirenses e merecem o mesmo respeito no que concerne ao tratamento e aos contratos-programa, que a Câmara Municipal do Funchal continua a propor anualmente, sem merecer sequer uma resposta de volta”, afirmou.