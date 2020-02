Saphety e CTT promovem factura electrónica junto das empresas portuguesas

A Saphety e os CTT-Correios de Portugal estabeleceram um acordo para a comercialização conjunta de soluções de facturação electrónica no mercado nacional.

O acordo prevê a exploração das competências complementares das duas empresas e contempla a integração da solução SaphetyDoc , com os serviços de printing & finishing (formatação e produção documental) dos CTT, para oferecer ao mercado solução tecnológica integrada para emissão física e digital de documentos de facturação.

A obrigatoriedade de facturação electrónica em negócios com a Administração Pública e o Estado entra em vigor para as grandes empresas a 18 de Abril e no final do ano para as pequenas e médias empresas nacionais por isso, o tecido empresarial português tem de se adaptar em breve a esta situação.

A solução disponibilizada pela Saphety permite, de uma forma fácil e com baixo custo, o envio e recepção de facturas electrónicas com valor legal e de outros documentos comerciais como notas de encomenda, guias de remessa, etc. O SaphetyDoc possibilita assim a desmaterialização completa do processo de facturação, desde a sua emissão, ao envio e à respectiva aprovação.

Rui Fontoura, CEO da Saphety, explica a importância da colaboração: «Até ao final do ano milhares de empresas terão obrigatoriamente de facturar electronicamente ao Estado. Trabalhar em conjunto com os CTT vai possibilitar acelerar a nossa capacidade e capilaridade de resposta ao mercado, e permitir às empresas cumprirem estas novas obrigações legais».

Para João Bento, CEO dos CTT, a «parceria é muito relevante na medida em que permitirá aos actuais e futuros clientes de ambas as empresas acederem a um conjunto de serviços complementares de forma muito mais conveniente e que garantem o integral cumprimento das novas exigências legais. Ao integrar-se as competências de Printing & Finishing (P&F) e expedição dos CTT com o know how e tecnologia de factura electrónica da Saphety, as empresas e entidades públicas passam a ter ao seu dispor uma solução omnicanal única no mercado».