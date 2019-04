Sara Cerdas anuncia “Roteiro Geração Madeira”

A candidata do Partido Socialista-Madeira às Eleições Europeias anunciou no passado domingo o “Roteiro Geração Madeira”, onde pretende desenvolver iniciativas em todos os concelhos da Região ao longo do ano. Este é um projeto que a candidata pretende desenvolver uma vez eleita ao Parlamento Europeu, em que tenciona ouvir as preocupações da população e “Criar sinergias com as instituições sociais, empresariais e desportivas, permitindo assim desenvolver projetos de democracia participativa e cidadania”.

Sara Cerdas refere que o objetivo, no âmbito das suas competências no Parlamento Europeu, é levar as preocupações e as sugestões dos madeirenses, “defendendo-as na Europa”.

O anúncio desta iniciativa foi feito no passado domingo na freguesia da Ilha, em Santana, durante uma visita da candidata ao Parlamento Europeu à Exposição Regional do Limão, que decorreu nesta freguesia. Durante a visita, Sara Cerdas esteve acompanhada pelo Presidente do PS-M, Emanuel Câmara, pelo candidato à presidência do Governo Regional, Paulo Cafôfo, e por outros elementos do partido.

A candidata ao Parlamento Europeu aproveitou a ocasião para destacar a importância da valorização dos produtos regionais, neste caso concreto do limão.