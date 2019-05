Sara Cerdas apela a voto nas eleições europeias

A candidata socialista pela Madeira ao Parlamento Europeu, Sara Cerdas, esteve esta quarta-feira, em arruada nas artérias centrais da cidade do Funchal para apelar ao voto nestas eleições europeias, destacando a importância do combate à abstenção

Sara Cerdas deu conta da boa recetividade e do apoio que tem sentido por parte das pessoas. “Tenho ouvido que muita gente irá votar, espero que isso se reflita (no próximo domingo) e que a taxa de abstenção seja a mais baixa de sempre para eleições europeias”.

Ao longo do percurso, a candidata do PS foi explicando às pessoas a “importância que a Europa tem nas nossas vidas” e de ser, por isso, necessário “mostrar que nós aqui na Madeira também somos Europa”. Simultaneamente, Sara Cerdas foi apresentando o manifesto Geração Madeira, com as dez áreas prioritárias a trabalhar durante os próximos cinco anos no Parlamento Europeu.