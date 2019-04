Sara Cerdas defende aproveitamento de fundos comunitários para agricultura da Madeira

A candidata da Madeira escolhida para as listas do PS para as eleições europeias, Sara Cerdas, defendeu o aproveitamento dos fundos comunitários com vista ao apoio do sector agrícola da Região.

A socialista referiu que o setor “não seria rentável” para os produtores sem os apoios comunitários tendo em conta que “mais de 60 por cento do valor pago por quilo de banana ao produtor” são provenientes de fundos comunitários.

Sara Cerdas referiu que irá lutar pela defesa da agricultura da Madeira, no parlamento europeu. a candidata do PS às eleições europeias esteve na Madalena do Mar e nos Canhas onde aproveitou para contar com diversos produtores de banana destas freguesias da Madeira.