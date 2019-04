Sara Cerdas defende implementação de programa para uma Europa sustentável

A candidata do PS Madeira ao Parlamento Europeu, defendeu a implementação de um programa para uma Europa sustentável, durante o encontro do grupo socialista e democrata no Parlamento Europeu, que se realizou na passada segunda-feira em Lisboa, onde foi apresentado o relatório da comissão independente para uma igualdade sustentável.

Este programa é assente em áreas como a Promoção da Mudança, Devolver o Poder às Pessoas, Reformular o Capitalismo, Justiça Social e Progresso Socio-Ecológico, explicou a candidata socialista.

“É mais do que um relatório, é já um programa de política para governar”, afirmou. Sara Cerdas disse que numa circunstância em que estejam reunidas é condições, é necessário implementar este relatório com o intuito de se conseguir “atingir este objetivo que é bem-estar” para todos numa Europa sustentável.

Nesse sentido Sara Cerdas disse que o relatório mostra uma Europa sustentável que se quer com progresso e crescimento e também com sustentabilidade para o planeta.

Neste encontro estiveram ainda António Costa, primeiro-ministro, Pedro Marques, cabeça do PS às eleições europeias, e Udo Bullmann, presidente do grupo da aliança progressistas dos socialistas e democratas no Parlamento Europeu.