Sara Cerdas destaca papel da União Europeia no investimento realizado nos bombeiros

A candidata do PS Madeira ao Parlamento Europeu, Sara Cerdas, destacou a importância que a União Europeia tem desempenhado em termos do investimento efectuado quer em equipamentos quer em infraestruturas para as corporações de bombeiros da região autónoma.

“Esta renovação das infraestruturas é fundamental para os nossos bombeiros conseguirem prestar um melhor apoio na proteção e socorro às nossas populações”, salientou a candidata socialista ao Parlamento Europeu.

Sara Cerdas referiu ainda a importância que o Fundo de Solidariedade da União Europeia, para a Madeira, tendo em conta que se conseguiu “absorver a 100 por cento os quase quatro milhões de euros que estavam destinados a fazer face aos custos decorridos dos gastos que tiveram nas situações de emergência”, aquando dos incêndios de 2016.

A candidata ao Parlamento Europeu sublinhou ainda que durante o seu mandato vai procura colaborar com as entidades regionais no sentido de criar uma rede de cooperação em prol dos habitantes da região autónoma.

Sara Cerdas abordou ainda a elevada abstenção que existiu, na Madeira, nas eleições europeu, realçando a importância de se combater essa taxa de abstenção, acrescentando que “a Madeira também é Europa”.