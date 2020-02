Sara Cerdas: “Não somos só uma fonte de receber e acatar fundos, acrescentamos toda a dimensão marítima e além fronteiras da UE”

“Nós não somos só uma fonte de receber e acatar fundos, nós acrescentamos toda a dimensão marítima e além fronteiras da União Europeia”, vincou a eurodeputada do PS-Madeira, Sara Cerdas, numa altura em que se discute um possível corte nos fundos europeus para as Regiões Ultraperiféricas (RUP).

Sara Cerdas salientou que está a haver um trabalho conjunto entre Portugal, Espanha e França, países que têm RUP, para fazer ver a toda a comunidade europeia a importância destas regiões, nomeadamente no contexto geo-político da União Europeia.

A eurodeputada referiu que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, quer que a UE tenha “um papel mais preponderante no seio geo-político mundial, portanto as RUP têm aqui um duplo papel muito importante para a UE”, reforçando que neste sentido espera que os cortes nos fundos para as RUP não se venham a concretizar e que seja assegurado o co-financiamento a 85% para estas regiões.

Os presidentes dos governos regionais dos Açores e Madeira, Vasco Cordeiro e Miguel Albuquerque, assumiram uma posição conjunta contra a proposta do Quadro Financeiro Plurianual para 2021-2027.

“A 6 e 7 de fevereiro houve a XXIV Conferência de Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, em Saint Martin, de onde saiu uma declaração conjunta de defesa dos interesses das RUP e da importância de nós termos o artigo 349 para salvaguardar as especificidades que nós temos e a importância dos fundos estruturais para o nosso desenvolvimento enquanto Regiões Ultraperiféricas”, sublinhou.