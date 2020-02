Sara Cerdas nomeada para Prémio Eurodeputados do Ano na categoria de Saúde

A eurodeputada madeirense Sara Cerdas está nomeada para os MEP Awards, prémios atribuídos anualmente pela revista Parliament Magazine aos eurodeputados que se destacaram em diferentes áreas de trabalho.

O objetivo é reconhecer o trabalho dos membros do Parlamento Europeu e ao mesmo tempo comemorar as suas conquistas nas diferentes áreas.

A eurodeputada socialista, que assumiu funções há menos de um ano, salientou que “é uma grande honra” estar nomeada para os MEP Awards, na categoria de Saúde, nos seus primeiros meses de mandato, realçando que esta nomeação é um reconhecimento de que o trabalho desenvolvido está no rumo certo.

“Desde julho de 2019 que tenho como missão desenvolver um trabalho articulado e de cooperação que melhore o quotidiano dos cidadãos europeus, salvaguardando sempre os interesses de Portugal e da Madeira”, frisou.

A eurodeputada considera que ainda há um longo caminho a percorrer nos próximos anos de mandato, mas que esta nomeação é já um reconhecimento público do trabalho que ela, bem como a sua equipa, têm vindo a desenvolver no Parlamento Europeu.

“Obrigada a todos os que acompanham com proximidade o meu trabalho, dentro e fora do Parlamento Europeu. Da minha parte, continuem a contar com todo o meu empenho e dedicação”, realçou.

Dos 21 eurodeputados portugueses três estão nomeados: Sara Cerdas, na categoria de “Saúde”, Maria da Graça Carvalho na categoria de “Mercado único digital” e Marisa Matias na categoria de “Indústria, Investigação e Inovação”.

As nomeações para o prémio são efetuadas por agentes, entidades e stakeholders nestas áreas, em Bruxelas e Portugal. Até ao dia 17 de fevereiro decorrem as votações, sendo o vencedor anunciado no dia 25 de março, na cerimónia de encerramento.