Sara Cerdas visita freguesias da Madeira para explicar importância da Europa na Região

A candidata do Partido Socialista-Madeira ao Parlamento Europeu, Sara Cerdas, esteve ao longo do dia da passada quarta-feira de visita a várias freguesias da Madeira para explicar a importância de ir votar a 26 de maio “para mostrar que a Madeira também é Europa”.

Sara Cerdas começou por visitar de manhã a Quinta Pedagógica dos Prazeres, onde enalteceu o “papel fundamental que esta entidade tem para o desenvolvimento económico da freguesia”.

Após a visita a candidata do PS salientou que “a Quinta Pedagógica dos Prazeres é um projeto que visa a sensibilização, educação e valorização do meio rural, promovido pela paróquia local da freguesia dos Prazeres, que já foi reconhecido a nível local, regional, mas também nacional e internacional com os seus produtos e atividades que promove e dinamiza”.

Ao longo da tarde a socialista visitou o Paul do Mar onde contactou com os pescadores e explicou-lhes a importância da união Europeia na dinamização do setor das pescas, e deu como exemplo ” a modernização da frota pesqueira”.