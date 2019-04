Sara Madruga da Costa diz que defender o CINM “é defender a Madeira”

A defesa do Centro Internacional de Negócios da Madeira está novamente na ordem do dia. Esta segunda-feira, os deputados do PSD/Madeira reuniram com a Associação dos Profissionais do CINM, na Assembleia da República, onde Sara Madruga da Costa afirmou que defender o CINM “é defender a Madeira”.

Sara Madruga da Costa defende a este propósito os cerca de 3 mil postos de trabalho que ali existem, a receita fiscal que dali advém “e que é importantíssima para a prestação de serviços públicos aos madeirenses e porto-santenses”, e acrescentou que é “defender um instrumento fundamental para a nossa Região”.

A deputada afirmou ainda que a importância do CINM é de tal ordem que impõe uma união e uma convergência de vontades, de todos os partidos, em torno da sua defesa e anunciou, neste enquadramento, que os deputados do PSD à Assembleia da República vão fazer um roteiro por algumas das empresas do CINM.

Sara Madruga da Costa salientou ainda “o estranho silêncio do PS-Madeira em relação a esta matéria”, bem como a tentativa de branqueamento deste partido relativamente ao passado, relembrando que “a campanha difamatória contra o CINM, orquestrada ao longo do tempo, teve, precisamente na sua origem, os socialistas e bloquistas e contou, aliás, com dois pontas de lança socialistas, nomeadamente Ana Gomes e o ex primeiro-ministro José Sócrates”.

Para o PSD “não pode valer tudo”, afirma a social-democrata, e acrescenta que estes dois partidos não podem “continuar a atacar” o CINM e a tentar acabar com os postos de trabalho “e com esta importante receita para a Região”.