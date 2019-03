Sara Madruga da Costa pede mais efetivos para a PSP na Madeira

A deputada do PSD Sara Madruga da Costa questionou o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, sobre a situação dos efetivos da PSP na Madeira. A deputada madeirense afirma que “na última audição regimental, ficámos a saber que a Madeira não era prioritária na questão dos efetivos, mas apenas os Açores e Lisboa”.

Para a deputada esta continua a ser uma preocupação do partido, já que de acordo com os dados de que dispõe “estarem apenas previstos oito novos efetivos para colmatar o mesmo número de saídas”. A questão colocada ao ministro é se está ou não previsto o reforço dos efetivos da PSP na Região, já que para a deputada do PSD “este número é manifestamente inferior para fazer face às necessidades”.

A esquadra da Calheta, onde a deputada do PSD afirma que há falhas na cobertura que fazem com que a água da chuva entre nas instalações, sendo que esta é também uma das esquadras que ficou excluída da Lei da Programação, é outra das situações com que Sara Madruga da Costa confrontou Eduardo Cabrita.

A deputada não deixou de lembrar o ministro do anúncio que fez em dezembro do ano passado, no sentido de serem lançados concursos públicos para as instalações da esquadra do Porto Santo e para a requalificação da esquadra de Santa Cruz.

Além disso, colocou uma pergunta sobre o subsídio de insularidade: se vai ser implementado ainda durante esta legislatura e de que forma?

Sara Madruga da Costa afirma que Eduardo Cabrita não avançou com nenhum dado em concreto relativamente às várias questões colocadas, e que, no caso das esquadras passou a palavra à Secretária de Estado, “que apenas se limitou a afirmar” que se vão manter os planos de investimento “tal e qual como previsto.