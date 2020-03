Savoy Palace cancela inauguração

O Savoy Palace vai cancelar a inauguração oficial que estava prevista para 27 de março, considerando que esta é uma medida preventiva que garante a segurança de todos os envolvidos, devido ao coronavírus Covid-19.

“Atendendo às orientações da Direcção-Geral de Saúde e ao comunicado do Gabinete do Presidente do Governo Regional da Madeira divulgado na passada quarta-feira, a Savoy Signature considera que não se encontram reunidas as condições para prosseguir com este ato oficial, tendo em conta o número de pessoas que o evento reuniria”, refere a unidade hoteleira.

É ainda referido que a prioridade do grupo Savoy Signature passa por sempre garantir a segurança e bem-estar de toda a comunidade, pelo que foi decidido unanimemente cancelar a cerimónia de inauguração oficial do Savoy Palace.