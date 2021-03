SDM confirma diligências judiciais na sede do Funchal por parte do DCIAP

A Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), entidade gestora do Centro Internacional da Madeira (CINM), ou Zona Franca, confirmou ter sido alvo de diligências judiciais, na sua sede no Funchal, por parte do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

“A SDM está totalmente à disposição das autoridades no sentido de contribuir para o esclarecimento da verdade dos factos, como demonstrou durante a diligência hoje realizada”, refere.

A entidade gestora da Zona Franca sublinha também a sua “conduta transparente em todos os atos por si praticados e considera a investigação em curso como uma excelente oportunidade para que se conclua da legalidade e boa fé com que a SDM sempre atuou no processo que conduziu à adjudicação da concessão do Centro Internacional de Negócios da Madeira”.