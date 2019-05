Se PS não cumpre com os professores, “demite-se”, afirma Albuquerque

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, afirmou no passado domingo que se o PS não cumpre com os professores, “demite-se”. Para Miguel Albuquerque “faz parte da democracia”, e, por isso, “não há nenhum drama”.

Em causa está a aprovação na Assembleia da República do descongelamento integral do tempo de serviço dos professores, com os votos a favor do PSD, CDS-PP, PCP e BE.

O Presidente do Governo Regional salientou ainda que a culpa não é do CDS nem do PSD, pois estes partidos não prometeram nada aos professores.

Miguel Albuquerque confirma que está descansado quanto às suas promessas: “as minhas estão feitas, eu não minto nem prometo aquilo que não cumpro”.

Recorde-se que na passada sexta-feira o Presidente do Governo madeirense disse que o Governo central enfrentava uma “crise política, face à aprovação do descongelamento da carreira dos professores, o que poderia levar à sua queda. “Por mim, quanto mais depressa o Governo cair melhor para a Madeira”, afirmou o governante.