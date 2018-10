Sé recebe estreia de ‘Alma Redemptoris Mater’ integrado no Festival de Órgão da Madeira

A igreja da Sé recebe esta segunda-feira mais um concerto do Festival de Órgão da Madeira. No programa está prevista a estreia da obra Alma Redemptoris Mater de Ignácio Rodrigues.

O concerto integra oito obras e tem a participação do Grupo Vocal Lusiovoce, do organista Sérgio Silva, e Clara Coelho na direção do espetáculo.

O início do concerto está previsto para as 21h30 tendo como tema principal a inspiração do canto gregoriano.

O Festival de Órgão da Madeira vai receber até 28 de outubro, 11 concertos, em 10 igrejas/conventos, e sete organistas.

De referir que no passado domingo realizou-se na igreja do Colégio um concerto que envolveu o organista Vincent Dubois, da Catedral de Notre-Dame, de Paris, num espectáculo que contou ainda com a presença de Francis Poulenc, e da Orquestra Clássica da Madeira.