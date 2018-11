Se recebeu estes cupões do Continente, tenha cuidado. São falsos

A taxa de desemprego situou-se em 6,6%, menos 0,3 pontos percentuais (p.p.) que no mês anterior (6,9%), menos 0,2 p.p. em menos 2,0 p.p. (8,6%) que no mesmo mês de 2017, revelam as estimativas mensais de emprego e desemprego do Instituto Nacional de Estatística (INE).