Seat e Iberdrola unem-se ao Governo espanhol na construção de fábrica de baterias elétricas na Península Ibérica (com áudio)

“Já fomos licenciados e vamos ter produção de aquacultura na costa do Algarve, na costa Leste de Marrocos, na Madeira e vamos continuar com a produção que temos no Alentejo”, revelou o CEO do Grupo Jerónimo Martins, Pedro Soares dos Santos ao Jornal Económico, durante a videoconferência realizada esta quinta-feira, 4 de março, para divulgação dos resultados de 2020.