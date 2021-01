Secretaria da Educação critica presidente da câmara de Santa Cruz por propor encerramento de escolas

A Secretaria Regional da Educação criticou o presidente da autarquia de Santa Cruz por querer encerrar as escolas devido à pandemia do covid-19.

“Uma vez mais, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, seguindo orientações nacionais ao invés de procurar perceber a realidade do seu município, vem propor o encerramento das escolas do seu concelho. A realidade da região é diferente da do país e do concelho de Santa Cruz também”, diz uma nota divulgada pela Secretaria Regional da Educação.

A secretaria da Educação diz que o presidente da autarquia de Santa Cruz, ao propor o encerramento das escolas, “demonstra o seu total desconhecimento” em relação ao impacto que teria nas famílias, nos alunos, professores e funcionários.

“O contexto em que vivemos exige responsabilidade, ponderação e, acima de tudo, às entidades com obrigações na gestão pública apelar a que toda a comunidade seja responsável, adote comportamentos assertivos e cumpra as orientações das autoridades de saúde para bem da população em geral. Só desta forma conseguiremos combater esta pandemia e não é atirando atoardas que se tranquiliza uma comunidade”, vinca a secretaria da Educação.

A secretaria regional defende que as medidas que estão a ser adotadas nas escolas da região transformam estes espaços “em locais seguros sendo também função da escola educar para atitudes comportamentais que respondam aos desafios da sociedade, neste caso particular, as nossas crianças são elas próprias difusoras de comportamentos assertivos para o combate a esta pandemia”.

A secretaria regional diz ainda que 4.472 alunos frequentam os 17 estabelecimentos de ensino no concelho de Santa Cruz. 2.897 frequentam Creches, Pré-escolar, 1º e 2º Ciclos, “ou seja, 64,7% estão com atividades presenciais. O restante está em ensino à distância (1575)”. A secretaria regional diz que até ao momento (dados da passada sexta-feira) testaram positivo ao coronavírus, em santa cruz, nove alunos “correspondendo a 0,3 % do total e 119 alunos encontram-se em isolamento correspondendo a 4,1%”.