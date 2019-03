Secretária de Estado da Igualdade visita a Madeira esta quinta-feira

A secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, vai estar na Madeira esta quinta e sexta-feira.

O programa da visita inclui a assistência à peça de teatro, que se realiza esta quinta-feira, sob o tema ‘Agora é Diferente’, que tem como autora Ana Cristina Pereira, que aborda a identidade do género, criada pela Companhia de Teatro Feiticeiro do Norte.

Na sexta-feira a governante vai participar no debate ‘Ser Pessoa’, sob o tema da igualdade de género, onde vão estar alunos de várias escolas do Funchal. No painel está ainda Ana Cristina Pereira, e também Madalena Nunes, vereadora na Câmara Municipal do Funchal.

O evento realiza-se no Teatro Municipal Baltazar Dias.