Secretário-geral da ONU defende rotas seguras e legais para migrantes e refugiados

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR resgatou uma embarcação com 39 migrantes junto à a nordeste da ilha de Samos na Grécia. Entre as pessoas resgatadas estão seis crianças, 16 mulheres, uma delas grávida de quatro meses, e 17 homens do Congo, Camarões, Senegal, Eritreia e Somália.