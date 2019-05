Secretário Regional da Educação acompanha “com normalidade” incertezas sobre carreira dos professores no continente

No meio da incerteza e de avanços e recuos de alguns partidos relativamente ao assunto da recuperação integral do tempo de serviço dos professores, o Secretário Regional da Educação, Jorge Carvalho, diz que tem acompanhado esta situação da carreira dos professores “com normalidade”.

Na Região Autónoma da Madeira (RAM), Jorge Carvalho afirma que esse compromisso da recuperação integral do tempo de serviço dos professores “foi assumido”, decisão que se pautou, segundo o Secretário Regional, por um “princípio de responsabilidade e de valorização do papel que os professores têm, não só na educação, mas também na sociedade”.

Questionado sobre a possibilidade de os preâmbulos da recuperação integral do tempo de serviço dos professores serem no continente os mesmos que foram acordados na Madeira, o governante diz que as informações que lhe vão chegando é de que as “perspetivas são diferentes”, mas que por enquanto é preciso aguardar para ver o que vai ser decidido.

Ainda na passada segunda-feira o primeiro-ministro afirmou que ia “aguardar serenamente” a votação final do diploma relativo à carreira dos professores e fez questão de voltar a deixar claro que, caso o Parlamento aprove a reposição integral do tempo congelado, o Governo se demitiria.