Secretário Regional da Educação recomenda jovens a investirem na aquisição de competências

O Secretário Regional da Educação, Jorge Carvalho, recomendou os jovens estudantes, durante a sessão de abertura do Fórum “Pensar no Futuro, Agir no Presente”, que aconteceu esta quarta-feira, a investirem neles próprios, na aquisição de competências.

“O teu futuro depende da qualidade do investimento que fazes no presente”, é assim que começa o discurso de Jorge Carvalho. O Secretário afirma que não há dúvida de que o que vamos recolher e as competências de que vamos necessitar resultam do investimento que fazemos hoje, sem esquecer de que o empreendedorismo é “conceito de vida” e que um indivíduo com uma base maior de conhecimento e competências, “provavelmente atingirá uma vida com maior relevância”.

“É cada vez maior o fosso entre aqueles que têm conhecimento das novas regras para uma carreira profissional e possuam as novas competências exigidas por uma economia cada vez mais global e aqueles que se agarram às antigas formas de pensar e que dependem de competências comercializadas”, sublinha Jorge Carvalho.

Nesse sentido, o Secretário Regional da Educação refere a importância de os jovens desenvolverem capacidades de adaptação a novas realidades, encontrar e criar novas oportunidades, assumir riscos inteligentes, procurar interpretar a informação e desenvolver vantagens competitivas.

Segundo Jorge Carvalho, esta é uma geração muito bem preparada e com mais oportunidades. O Secretário deixa o desafio: aproveitem todas as oportunidades e preparem-se hoje para os desafios de amanhã.