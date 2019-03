Secretário regional da Saúde entre entidades convocadas para audição parlamentar sobre unidade de medicina nuclear do SESARAM

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, é uma das entidades convocadas a prestar esclarecimento na comissão de inquérito à unidade de medicina nuclear do Serviço Regional de Saúde (SESARAM), da Assembleia Legislativa da Madeira, que inicia as audições a 20 de março, com Rafael Macedo.

Ficou ainda decido que Dourval Campos Costa, director clínico do serviço de medicina nuclear do centro clínico da fundação Champalimaud), Miguel Ferreira, Regina Rodrigues, Tomásia Alves, José Chaves, Guy Vieira, Luís Oliveira, Herberto Jesus, Joaquim Vieira, Fernando Aveiro, Silvestre Abreu, Ferdinando Pereira, António Drumond, Mário Rodrigues, Sidónia Nunes, João Pedroso de Lima, e Pedro Costa Neves, serão as restantes entidades que serão ouvidas numa primeira fase na comissão de inquérito sobre a unidade de medicina nuclear do SESARAM.

A comissão concordou que até 18 de março é o prazo limite para chegada da documentação solicitada pelos diversos partidos que compõem a comissão de inquérito.

Foi ainda deferido que as audições vão ter transmissão online.

