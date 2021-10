Sector da restauração defende IVA mínimo para todo o serviço de alimentação e bebidas

O sector da restauração defende a aplicação temporária da taxa reduzida de IVA a todo o serviço de alimentação e bebidas.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) defende que a taxa a 6% é “essencial para reforçar da tesouraria das empresas, travar o desemprego e o encerramento de milhares de negócios, potenciando a sua recapitalização”.

“Após a reposição da taxa intermédia no serviço de alimentação e em parte do serviço de bebida (serviço de cafetaria), iniciada em 2016, as restantes bebidas permanecem ainda na taxa máxima. Desta forma, a partir de 1 de janeiro de 2023, deve ser retomada a reposição integral da taxa intermédia do IVA no serviço de alimentação e bebidas”, segundo a associação.

Esta é uma das 22 medidas propostas pela AHRESP no âmbito do Orçamento do Estado para 2022 que o Governo vai aprovar na sexta-feira, 8 de outubro, em Conselho de Ministros e entregar no Parlamento até à próxima segunda-feira, 11 de outubro.