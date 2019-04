Seguradora do BNP Paribas nomeia Tanneguy Rérolle para CEO ibérico

BNP Paribas Cardif (seguradora de origem francesa criada em 1973, subsidiária do Grupo BNP Paribas) nomeou Tanneguy Rérolle para CEO do negócio a nível ibérico.

O novo CEO “impulsionará o desenvolvimento das atividades ibéricas do BNP Paribas Cardif, incluindo várias iniciativas e projetos ao nível da inovação e digitalização que visam transformar e melhorar a experiência do cliente”.

Depois de um percurso internacional no Grupo AXA, “desempenhando funções como Coordenador e Diretor de Projetos Estratégicos, Diretor Geral e COO em Marrocos, e Diretor Financeiro em Nova Iorque, Tanneguy Rérolle juntou-se ao BNP Paribas Cardif em 2009 para o cargo de CEO dos Países da Europa Central”, lê-se no comunicado.

“Entre 2013 e 2016 foi Global Head of Consumer Finance & Payment Market e, desde 2016, lidera as equipas de Marketing e Comercial como Head of Strategic Partners and Industries, definindo a estratégia de distribuição do BNP Paribas Cardif e desenvolvendo o seu portfólio de produtos e serviços”, diz o comunicado.

O BNP Paribas Cardif opera na Península Ibérica há 30 anos e chega a mais de 4,5 milhões de clientes com as suas soluções de proteção.

Em Portugal, o BNP Paribas Cardif, atua através das suas companhias de seguros Cardif Assurance Vie e Cardif Risques Divers, e é uma companhia especialista em distribuição de seguros de protecção pessoal no mercado Português.