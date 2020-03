Seguradora GNB Vida renasce hoje como GamaLife

A ex-GNB Vida renasce hoje como GamaLife – Companhia de Seguros de Vida, no mercado português.

Esta nova plataforma europeia de seguros, que se vai focar no ramo vida, resulta da aquisição da GNB Seguros Vida ao Novo Banco, concluída em outubro do ano passado.

Com sede em Lisboa, a seguradora vai atuar no mercado nacional através de uma parceria com o Novo Banco, de 20 anos, distribuindo os serviços da GamaLife na sua rede comercial de 401 agências, nomeadamente produtos de proteção e poupança e reforma.

Em comunicado, a GamaLife diz que nasceu “com o objetivo de transformar as companhias de seguros de vida tradicionais através de uma nova abordagem, onde a inovação tecnológica e o foco na transparência e no serviço assumem um papel primordial”.

“A estratégia de negócio da GamaLife vai estar focada em negócios com alto potencial de retorno, usufruindo da capacidade de beneficiar das melhores práticas internacionais”, refere a companhia comprada em outubro.

O Novo Banco concluiu nessa altura a venda da GNB – Companhia de Seguros de Vida à Bankers Insurance Holdings, uma sociedade totalmente detida por fundos geridos pela Apax Partners, por 168 milhões de euros, depois de um acordo que tinha sido assinado em setembro do ano anterior.

“Apoiada por fundos assessorados pela Apax Partners, a GamaLife encara a aquisição da GNB Seguros Vida como o início de um plano mais amplo de consolidação no mercado de seguros de vida, estratégia essa que parte com o objetivo de se tornar um verdadeiro líder no mercado segurador português”, lê-se na nota.

“A nova identidade da empresa e a adoção universal da marca GamaLife cimenta o nosso compromisso para com os nossos clientes, o Novo Banco como nosso principal parceiro comercial e o mercado português como um todo. Esperamos acelerar a nossa oferta de novos produtos aos nossos clientes ao longo dos próximos meses”, afirma Matteo Castelvetri, CEO do grupo GamaLife no comunicado.