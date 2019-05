“Sell in May and go away” marca sessão de Wall Street

O célebre provérbio dos mercados “sell in May and go away”, confirmou-se nesta sessão. O Dow Jones caiu 0,25% para 26.438,5 pontos; o S&P 500 caiu 0,45% para 2.932,5 pontos; e o Nasdaq recuou 0,50% para 8.123,3 pontos. Este foi o efeito das mensagens do presidente dos Estados Unidos que ameaçou a gigante asiática com a aplicação de tarifas alfandegárias crescentes, o que reacendeu o medo dos investidores à guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo (China e os EUA).

As tensões comerciais dominaram o foco dos investidores, mas ao longo da sessão, ainda assim, as quedas dos índices foram-se atenuando com olhos postos nas negociações entre os norte-americanos e os chineses.

A decisão de Trump pretende pressionar a China de forma a que apresente propostas concretas e que vão ao encontro das exigências americanas.

O Presidente Trump anunciou que as tarifas aduaneiras sobre 200 mil milhões de dólares de produtos chineses irão aumentar na 6ª feira de 10% para 25%. Adicionalmente, o Presidente ameaçou taxar a 25% mais 325 mil milhões de dólares de exportações chinesas.

O foco agora está na possível visita da comitiva chinesa aos EUA esta semana, já com um responsável chinês a indicar que a viagem se mantém.

No Dow Jones as principais afetadas pelo recrudescimento da guerra comercial foram as empresas com interesses importantes na China, como a Nike (-2,48%), a Caterpillar (-1,65%) e a Boeing (-1,24%).

No plano empresarial, a Sinclair Broadcast Group disparou 34,55%, após ter chegado a acordo para comprar os canais desportivos regionais da Fox à Walt Disney.

A Comissão Europeia vai arrancar com uma investigação à Apple depois das queixas do Spotify. Em causa está a taxa de 30% que a Apple cobra pelas subscrições feitas através da App Store. As ações da construtora do Iphone caíram 1,54%.

A Occidental Petroleum (1,42%) acordou a venda dos ativos em África da Anadarko à Total por 8,8 mil milhões de dólares. As ações da Anadarko Petroleum subiram 3,81%.

No petróleo, o crude West Texas avançou 1,52% para 62,88 dólares.