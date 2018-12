Selo de “qualidade exemplar” de água atribuído à Aquapor

As concessões do grupo Aquapor receberam o “Selo da qualidade exemplar da água para consumo humano” atribuído pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) a entidades que prestam serviços de abastecimento de água e que, no último ano, garantiram uma “qualidade exemplar” deste bem.

“Este selo distingue as e para tal são avaliados vários critérios definidos em regulamento, como por exemplo, 100% de avaliação dos indicadores relativos à qualidade da água e 100% do cumprimento integral do número de análises agendadas no programa de controlo de qualidade da água (PCQA)”, revela a empresa, em comunicado.

Das concessões que foram distinguidas encontram-se a Águas do Planalto, na região de Viseu; a Águas do Lena, na zona da Batalha; a Luságua Alcanena; a Águas do Sado, que opera em Setúbal; a Águas da Figueira; a Águas de Cascais; a Águas de Gondomar; a Águas de Alenquer e a Águas da Azambuja, que envolvem 722 mil habitantes, residentes em 13 municípios.

A Aquapor distingue-se por ser detida unicamente por capitais portugueses, a atuar no mercado de gestão de concessões municipais e prestações de serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, diretamente à população, às autarquias e à indústria.