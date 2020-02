Sem cavalo mas com mais cor. Conheça o novo logótipo dos CTT

Para celebrar os 500 anos da empresa, os CTT anunciaram uma mudança de visual. O famoso cavalo pintado sobre uma tela vermelha vai deixar de existir no âmbito comercial, estando agora presente apenas a nível institucional e filatelia. Agora, através de uma nova estratégia de marca, a empresa de correios portuguesa passará a usar a apenas a designação CTT com várias cores e fundos na comunicação comercial com os clientes.

O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo CEO da empresa, que considerou a evolução da marca e o novo paradigma de mercado como resultado do facto de os CTT serem “o operador de entrega total”.

“Com este novo posicionamento, os CTT apresentam uma nova arquitetura de marca mais simples, refletidos também num novo site e numa nova app, que mostram a fortíssima aposta que a empresa está a fazer na adaptação à nova realidade do negócio”, afirmou João Bento.

A aposta numa imagem mais jovem e dinâmica, faz com que a empresa altere a forma como se apresenta e comunica com o mercado: um parceiro de negócio de confiança, que liga pessoas e empresas, e com quem os seus clientes podem contar para os apoiar a aumentar a eficácia e eficiência das suas atividades em alinhamento com os nossos valores de proximidade e a nossa capacidade de inovação, cita o comunicado.

Com a nova assinatura de marca surge uma nova família de mensagens para o mercado:“de uma encomenda ao que quiser”, “de uma encomenda ao que deseja”, “de uma encomenda ao que sonha”, bem como uma nova linguagem visual em diversos suportes.

No mesmo dia, os CTT anunciaram uma nova versão do site, que estará disponível a partir de amanhã, e melhorias na app que deverão chegar ainda esta semana e que vai permitir seguir encomendas, pagar portagens e comprar bilhetes. “Com este novo posicionamento de marca são também lançados um novo site e uma nova app, que constituem apenas o arranque do que será uma presença digital cada vez mais forte,” anunciou o dirigente da empresa.