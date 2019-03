Semana da Árvore com mil participantes na Madeira

A Semana da Árvore 2019 vai contar com mais de mil participantes no Parque Ecológico do Funchal. O evento foi organizado pela Câmara Municipal do Funchal e é dirigido ao público escolar. Ao longo do mês de março conta com 26 escolas, clubes e associações a aderir às iniciativas ambientais desenvolvidas no Parque.

A Semana da Árvore começou já na passada quinta-feira, dia 14, e vai durar até dia 21. O objetivo é assinalar o Dia Mundial da Árvore e da Floresta, dando continuidade à sensibilização para a importância da floresta na sustentabilidade do ambiente terrestre.

A Vereadora Idalina Perestrelo, que tem o pelouro do Ambiente na CMF sublinha a aposta no reforço da Educação Científica e Ambiental do atual Executivo, “com um grande empenho na realização de novas atividades, dirigidas aos diferentes públicos”. Não esquece ainda a “adesão notável” deste ano.

Refira-se que em 2012, quando foi criada a Semana da Árvore do Funchal, contava com 10 instituições e 327 alunos.

O Parque Ecológico vai ter muitas atividades durante a semana: circuito de germinação, caminho dos “pés descalços”, circuito ambiental, caça ao tesouro, jogo da memória, erosão dos solos, jogo de orientação, quizz/puzzle, construção de casotas/comedouros para aves, representação do perfil do solo, fazer pão em forno a lenha e atividades personalizadas com cada escola.

Idalina Perestrelo aproveita, por fim, a ocasião para destacar o bom andamento das duas principais intervenções no Parque: “temos, por um lado, uma reflorestação em larga escala, que vai abranger mais de 400 hectares do Parque Ecológico, no valor de 1,4 milhões de euros”, por outro lado “está a decorrer a recuperação de 12,8 quilómetros de trilhos, um investimento de 361 mil euros”.

A Vereadora quer comprovar que estão “no terreno em todas as frentes”, quer seja com um reforço da aposta em termos de sensibilização, quer com uma “intervenção duradoura, responsável e bem planeada” que diz contribuir para o futuro que todos os funchalenses querem para o Parque Ecológico.