Semana da mobilidade chega ao Funchal este domingo

A semana da mobilidade vai chegar este domingo ao Funchal tendo o seu encerramento a 22 de setembro. O evento quer sensibilizar a população para estas temáticas e apresentar várias medidas relativas a este dossier.

O arranque é feito no domingo e é marcado pelo encerramento ao trânsito da Avenida do Mar entre as 9h e as 14h (entre a Rotunda da Autonomia e a Rotunda da Avenida Sá Carneiro), para a realização de várias actividades em que se inclui patinagem, jogos inclusivos, e dança.

No domingo é também realizada uma conferência sob o tema ‘Mobilidade Urbana Sustentável: Preparando o futuro do Funchal’, pelas 11h30, sendo que no mesmo dia se realiza o Grande Prémio de Atletismo do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal.