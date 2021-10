Semana Mundial do Investidor pretende promover educação financeira e proteção do investidor

A Semana Mundial do Investidor foi criada pela Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO) para promover a educação financeira e a proteção do investidor.

A DECO integra a quinta edição portuguesa da semana mundial do investidor. Esta é uma iniciativa da comissão do mercado de valores mobiliários que decorre entre 6 e 12 de outubro deste ano.

A edição deste ano vai focar-se em temas que visam, por um lado, ajudar os investidores a enfrentarem a incerteza decorrente da crise pandémica e, por outro, a refletir sobre o contributo que o mercado de capitais pode oferecer à economia. Esta edição contará novamente com o patrocínio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A quinta edição tem como lema “A informação é o seu ativo mais valioso” e vai reunir quase duas dezenas de iniciativas e um conjunto de ações complementares, lideradas pela CMVM e pelos seus parceiros, fomentando assim debates e conhecimento sobre investimentos.

A DECO realiza amanhã, dia 7 de outubro, um webinar sobre “O papel da informação na proteção do investidor”, destinado ao público em geral. Pode participar neste evento. Entre aqui.

A DECO vai divulgar ainda um episódio de podcast, o DECOPODe, sobre este tema, disponibilizado ao público em geral sobre riscos e oportunidades na participação do investidor não profissional nos mercados de capitais.

A informação completa sobre o programa e as várias iniciativas (de participação gratuita e que, tal como o ano passado, decorrerão predominantemente em formato digital) preparadas para a Semana Mundial do Investidor podem ser consultadas no site da SMI dedicada ao evento. Informe-se também com a sua Associação.

