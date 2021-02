Semapa e Corticeira Amorim valorizam mais de 2% numa Lisboa em linha com a Europa ‘verde’

A bolsa de Lisboa está a ganhar 0,43% para 4.862,66 pontos no meio da sessão desta segunda-feira, 8 de fevereiro. No índice lisboeta, a Semapa valoriza 2,36% para 9,11 euros e a Corticeira Amorim sobe 2,21% para 11,08 euros.

Além destas duas empresas, a Mota-Engil valoriza 2,12% para 1,45 euros, a Ramada ganha 1,71% para 4,75 euros e o BCP sobe 1,63% para 12 euros. Também a Sonae ganha 0,91% para 0,67 euros, a Pharol cresce 0,48% para 0,13 euros e a Galp valoriza 0,41% para 8,36 euros.

Em sentido contrário, o grupo está em destaque. A EDP é a empresa que apresenta a maior desvalorização, ao cair 0,98% para 5,07 euros, enquanto a EDP Renováveis cai 0,43% para 23,15 euros. A Ibersol encontra-se no ‘vermelho’ ao cair 0,40% para 5 euros e a Jerónimo Martins deprecia 0,23% para 13,12 euros.

Neste meio da sessão, a Novabase encontra-se inalterada, tendo o preço por ação fixado em 3,40 euros.

As principais praças europeias estão hoje a negociar em terreno positivo. Frankfurt surge neste meio da sessão a ganhar 0,32% para 14.102,10 pontos e Paris valoriza 0,67% para 5.697,00 pontos. Madrid segue no ‘verde’ com um aumento de 0,43% para 8.250,00 pontos e Londres valoriza 1,15% para 1.055,0 pontos, enquanto Itália sobe 1,52% para 2.291,7 pontos.

“Bolsas europeias prosseguem em alta esta manhã, animadas pelas declarações da secretária do tesouro norte-americano, de que os EUA podem regressar ao pleno emprego em 2022 caso se prolonguem os estímulos e a previsão da presidente do BCE, de que a recuperação da Zona Euro deverá acelerar no verão”, afirma Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking.