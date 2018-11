Semapa e Techstars vão para o LACS acelerar startups

O LACS – Communitivity of Creators foi o espaço escolhido pela Semapa Next e pela Techstars para receber em Lisboa as startups que vão integrar o programa de aceleração internacional que está a ser desenvolvido em parceria entre as duas entidades.

Localizado na Rocha Conde d’Óbidos, em Santos, bem no coração do porto de Lisboa, o LACS é um cluster criativo que tem por missão ajudar os seus membros residentes a alcançarem níveis de criatividade, inovação e competitividade mais altos. Além da possibilidade de partilharem espaços de trabalho, também proporciona serviços que contribuam para a criação de networking.

No âmbito do programa de aceleração, o LACS vai receber cerca de 50 pessoas, entre fundadores das startups selecionadas, as respetivas equipas e staff da própria aceleradora. Vão também passar por este espaço cerca de 500 mentores, nacionais e internacionais, que vão apoiar e partilhar a sua experiência com as startups.

O programa “Techstars Lisbon in partnership with Semapa Next”, lançado oficialmente no passado mês de julho, vai selecionar no primeiro ano 10 startups nacionais e internacionais em três áreas distintas: Tecnologia Industrial e Ambiental, Transporte Inteligente e Tecnologia de Viagens e Lazer.

A participação no programa de aceleração vai permitir às startups beneficiar de todo o conhecimento de negócio e expertise técnico do Grupo Semapa, bem como da cidade Lisboa enquanto ecossistema com muito talento, que continua a crescer mais rápido que a média Europeia, com muitos casos de sucesso e com muitas empresas de média e grande dimensão a testarem novas tecnologias.