Sempre que compro numa loja virtual de outro país tenho que pagar taxas aduaneiras ou alfandegárias? Saiba aqui

Se o vendedor estiver estabelecido num Estado fora da União Europeia, o consumidor poderá ficar sujeito ao pagamento do IVA, de taxas alfandegárias e de taxas aduaneiras.

As taxas alfandegárias correspondem ao pagamento pelo serviço de apresentação à alfândega, que recebe e processa a encomenda.

As taxas aduaneiras dizem respeito ao imposto que é aplicado pela União Europeia sobre os produtos importados, e que varia de acordo com o artigo em questão. A pauta aduaneira pode ser consultada no site da Autoridade Tributária Aduaneira.

Se a sua encomenda ficar retida e receber um aviso de desalfandegamento, deve enviar os seus dados pessoais, a fatura de compra e o comprovativo de pagamento para o serviço internacional dos CTT de modo a receber a sua encomenda após o pagamento das taxas e impostos devidos.

