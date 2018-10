Senhorios e proprietários podem pedir apoios para melhorar eficiência energética

Senhorios ou proprietários podem recorrer a apoios europeus para melhorar a eficiência energética das casas, segundo lembra a Comissão Europeia, no âmbito de uma iniciativa informativa com foco na eficiência energética, que andará pelo Porto nos próximos dias para ensinar os portugueses a pouparem na fatura da energia.

O projeto, que já passou pela República Chega, Roménia e Grécia, tem como moto: “Gaste menos em energia e mais em si!”. Uma parte fundamental é o roadshow que inclui um atrelado com atividades interativas, que estará no Porto, de 4 a 8 de outubro. Mas conta com outras valências, incluindo conselhos para os consumidores.

“Se é um senhorio ou proprietário, pode ser elegível para apoios e incentivos para poupança energética para, por exemplo, se manter quente: isolamento das paredes, tetos e chão, portas com eficiência energética ou janelas com eficiência energética”, explica o prospeto da iniciativa europeia.

Na substituição de equipamentos de aquecimento como sistemas de aquecimento amigos do ambiente ou substituição de aquecimento elétrico por bombas de calor também há a possibilidade de pedir esses apoios.

O mesmo acontece para a instalação de renováveis, incluindo painéis solares, sistemas fotovoltaicos e térmicos e tecnologias de recuperação de calor. “Melhoramentos em casa são bons para si e para os seus inquilinos”, acrescenta.