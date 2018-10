Serviço de Saúde contrata anestesistas para reforçar bloco operatório

Em 2019, o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira vai poder contratar para produção adicional, os anestesistas do quadro clínico da instituição, com vista a reforçar a capacidade de resposta do bloco operatório e, desta forma reduzir as listas de espera para cirurgia.

Esta foi uma das medidas apresentada pelo secretário regional da Saúde, Pedro Ramos no decorrer da reunião, que manteve na passada segunda- feira com os profissionais do serviço de anestesiologia, no âmbito da sua politica de proximidade em que tem reunido com vários serviços clínicos hospitalares. A medida foi destacada como sendo muito positiva, por parte dos médicos anestesistas.

Pedro Ramos, anunciou ainda, que até ao final do ano de 2019, pretende abrir mais um concurso para 1 anestesista.