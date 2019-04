Serviço móvel da Nowo chega à Madeira

O serviço móvel da NOWO vai passar a estar disponível na Madeira, dando resposta à estratégia de crescimento da operadora. A empresa diz-se que se trata do primeiro de vários lançamentos que vai permitir dar respostas às exigências e necessidades da população da Região Autónoma e com isso diversificar a oferta na ilha.

“A NOWO tem feito uma aposta muito forte no segmento móvel, através de uma estratégia de crescimento sustentado. Em linha com a nossa estratégia de reforço de cobertura móvel, e de forma a garantirmos um serviço mais completo aos nossos clientes, preparamo-nos agora para disponibilizar o serviço móvel na ilha da Madeira, com a oferta mais competitiva do mercado a partir de 5€”, explicou Jorge Rodrigues, CMO da NOWO.

O serviço da NOWO pode ser adquirido nas lojas da PhoneHouse, Worten e outros parceiros locais da Madeira, assim como através do número 16805, também em nowo.pt através da loja online.