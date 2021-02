Serviços de manutenção registaram um aumento de procura em janeiro, diz Ageas

A procura pelos serviços de manutenção e de gestão de condomínios aumentou. em janeiro. O mesmo aconteceu com as consultas de psicologia, personal trainer consultas de nutrição, segundo o ranking do grupo Ageas Portugal

O ranking que avaliou os serviços mais requisitados concluiu que, em janeiro, registou-se um aumento de procura por serviços, nomeadamente na área da Canalização de 414%, a Reparação de Fogão e do Forno, de 400%, a Instalação e Reparação de Intercomunicadores de 300%, a Reparação de Esquentador, de 200%, e a Reparação de Lareiras e Chaminés de 171%.

Segundo o estudo da seguradora, a gestão e manutenção da casa/edifício, foi um foco adicional dos portugueses e como tal houve um incremento significativo na plataforma de incidências do serviço de Gestão de Condomínios de 257%, o segundo classificado do ranking.

Houve um crescimento de 289% das consultas de psicologia e de 136% nas consultas de nutrição e 151% em serviços de Personal Trainer, o que demonstra que com o confinamento os portugueses estão mais preocupados com a sua saúde mental, mas também com o aspeto físico.

Vasco Severo, Diretor Geral do grupo Ageas Portugal, considerou que: “O aumento do número de propostas de Profissionais na plataforma tem cimentado a confiança que os nossos clientes têm no Mundo Ageas, na resolução das suas necessidades no dia a dia. Esta confiança tem-se traduzido num aumento muito significativo do número de pedidos no Mundo Ageas mês após mês”.