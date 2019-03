Sérvulo e Nuno Teixeira organizam seminário sobre erro médico

A Sérvulo & Associados e o advogado Nuno Teixeira organizam, em parceria, no próxima sexta-feira (15 de março), o seminário “Anatomia do Erro Médico: Origem, Causalidade e Consequências”, no Funchal.

A sessão realiza-se no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico (Rua das Mercês 8), entre as 9:00 e as 13:00, e contará com a presença de Miguel Albuquerque, presidente do governo regional madeirense, Pedro Ramos, secretário regional da Saúde, e Luís Drummond Borges, administrador do grupo Lusíadas, bem como a de outros especialistas.

O evento, que terá cinco temas em análise – “Evitar o erro: prática médica”, “Responsabilidade médica e especificidades probatórias”, “Responsabilidade penal: o exercício da medicina em equipa”, “O erro médico e a gestão hospitalar” e “Responsabilidade disciplinar” – visa promover uma maior articulação entre a prática médica e a assessoria jurídica num tema como o erro médico, cada vez mais relevante para médicos, profissionais de saúde, hospitais e utentes.

O evento é gratuito mediante inscrição prévia para servulo@servulo.com