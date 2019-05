SESARAM assina protocolo com Hospital Particular da Madeira para fornecimento de componentes sanguíneos

O Serviço Regional de Saúde (SESARAM) assinou um protocolo com o Hospital Particular da Madeira para o fornecimento de componentes sanguíneos.

“Precisamos de outros parcerias para complementar a nossa resposta. O Hospital Particular da Madeira é bem vindo”, disse Pedro Ramos, secretário regional da Saúde, na assinatura deste protocolo.

Para o governante este protocolo pode revelar o que pode ser o novo paradigma da saúde. “Entramos com a vertente privada. Naturalmente estas parcerias têm de ser realizadas. É necessário trabalhar com todos para que a resposta à população seja maior”, disse Pedro Ramos.

A presidente do conselho de administração do SESARAM, Tomásia Alves, referiu que é com “um sentido de dever” ao serviço público que o SESARAM assine este contrato de fornecimento de sangue e de componente sanguíneos.

“A saúde é um bem maior e numa Região Insular e com a nossa dimensão só com um espírito de profundo respeito, transparência e dedicação ao bem comum – a saúde – é possível prosseguir os nossos objetivos, onde o público e o particular desempenham as suas funções e caminham no mesmo sentido”, salientou Tomásia Alves.

Já o administrador do Hospital Particular da Madeira, Alexandre Gonçalinho, a agradeceu a maneira como o processo decorreu e a transparência e agilidade, e comprometeu-se com cuidados de excelência.