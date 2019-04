SESARAM confirma alta a nove feridos no acidente na Madeira

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira confirmou na manhã desta quinta-feira que 9 vítimas já tiveram alta, depois do acidente com um autocarro turístico que acabou por capotar, na passada quarta-feira.

Na conferência de imprensa deu-se conta do ponto da situação atual. Das 28 vítimas que deram entrada na quarta-feira, sabe-se hoje que 5 doentes foram submetidos a intervenções cirúrgicas, no âmbito da especialidade de ortopedia e cirurgia geral, sendo que dois eram de nacionalidade portuguesa, sendo que há mais uma intervenção cirúrgica programada para hoje.

O ponto da situação dá ainda conta de que há 8 vítimas internadas no serviço de ortopedia, 4 na unidade de cuidados intensivos polivalente, 1 vítima que se encontra na unidade de cuidados médicos cirúrgicos e mais 6 em observação no serviço de urgência.

A conferência de imprensa desta manhã, relembra ainda que das 28 vítimas que deram entrada registou-se um falecimento de um doente que estava internado na unidade de cuidados intensivos, notícia que foi avançada ainda na passada quarta-feira.

O SESARAM afirmou que depois de ter sido dado o alerta do acidente, às 18h35 de ontem, foi imediatamente acionado o Plano de Catástrofe do Hospital Nélio Mendonça, tendo já em consideração o número previsível de vítimas no local. O Plano de Catástrofe viria a ser desativado só às 21h15.

De entre as 28 vítimas que deram entrada no Hospital entre as 19h02 e as 19h50, duas eram de nacionalidade portuguesa e as restantes de nacionalidade estrangeira, maioritariamente alemães. 10 eram do sexo masculino e 19 do sexo feminino, com idades entre os 40 e os 60 anos. O SESARAM sublinhou ainda que não houve registo de entrada de crianças no Hospital vítimas do acidente.