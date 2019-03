SESARAM dispensa Rafael Macedo da realização de exames na unidade de medicina nuclear

O Serviço Regional de Saúde (SESARAM) confirmou a dispensa de Rafael Macedo da realização de exames na unidade de medicina nuclear. O organismo justifica a decisão por “não estarem reunidas” as condições de serenidade, estabilidade, tranquilidade e confiança no serviço. Para o seu lugar vem dois médicos do Continente de modo a salvaguardar a realização dos exames.

O mesmo organismo diz ainda que a 21 e 22 de fevereiro, e 19 e 20 de março, foi cancelada a atividade programada (de 4 dias), devido a faltas injustificadas de Rafael Macedo, “sem qualquer justificação ou informação” aos superiores hierárquicos.

“Esta situação motivou o cancelamento de 18 exames. Há que referir que por razões várias, nomeadamente ausências ou férias, o médico em causa procede ao cancelamento e/ou à não marcação de exames, alguns deles de carater urgente”, acrescentou o SESARAM.

O Serviço Regional de Saúde sublinha que sempre que um profissional falte ao seu serviço e não havendo outro que o substitua “é boa prática salvaguardar” o bem-estar dos utentes. É ainda dito pelo SESARAM que relativamente a esta quinta e sexta-feira foram reprogramados 11 exames para a próxima semana.

“Nenhum dos exames cancelados tem caráter urgente”, explica. “Com a vinda dos médicos especialistas de Medicina Nuclear do continente português, está garantida a continuidade da atividade clínica e salvaguardada a segurança e bem-estar dos utentes”, acrescenta o SESARAM.